Похитителя картины Куинджи осудили на три года. События дня. ФАН-ТВ

Президенты России и Венесуэлы провели переговоры в Москве
Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидер Боливарианской республики прибыл в Россию с рабочим визитом. На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, ключевые международные и региональные темы, в том числе и связанные со сложной обстановкой вокруг Венесуэлы. Президент России в самом начале беседы отметил, что отношения стран развиваются поступательно.
«Рост товарооборота составил 10% за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе, продукции сельского хозяйства. Мы считаем, что это очень важно с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением», — президент России Владимир Путин.
Также российский лидер затронул тему медицины, поставку российских лекарственных препаратов. В ближайшее время наша страна отправит в Каракас 1,5 млн доз вакцины против гриппа. В свою очередь президент Венесуэлы сообщил, что рад вновь побывать в России. А также отметил, что вместе мы способны преодолевать любые трудности.
«В прошедшем мае прошла встреча комиссии высокого уровня наших стран, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений: и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и многие другие области», — президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти, включая президента и парламент. И, поддерживает тот диалог, который ведет правительство Боливарианской республики с оппозиционными силами.
Кирилл Вышинский выступил в Совете Федерации
Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил в Совете Федерации. В своей речи он рассказал об особом отношении к России. Журналист представил доклад «Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт». В начале своей речи он поблагодарил всех кто встал на его защиту, и сообщил где действительно его отечество.
«Я для себя в тюрьме нашел формулу. Я родился и вырос на Украине, я прожил там большую часть своей жизни, практически всю, и понимаю, что это моя родина. Но за многие месяцы, которые я провел под арестом, я понял, что отечество мое здесь, в России. И отечество — это единственная страна, которая первой встала на мою защиту, которая, как отец, защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась», — подчеркнул журналист Кирилл Вышинский.
По его словам, дело началось меньше чем за год до президентских выборов и использовалось Петром Порошенко в рамках его избирательной кампании. Вышинский отметил, что в период президентства Порошенко на Украине стало практически невозможно честно и профессионально делать свою работу.
«Я считал и продолжаю считать бездоказательным обвинение СБУ о том, что с первого дня моей работы главредом, то есть с марта 2014 года, я систематически и целенаправленно публиковал на сайте необъективную, недостоверную информацию. Этому просто нет доказательств. Мои комментарии к таким обвинениям СБУ это обвинение не обоснованное, а значит лживое, просто ложь», — настаивает журналист Кирилл Вышинский.
Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Но журналиста освободили. 7 сентября он прилетел в Москву в рамках обмена заключенных между Россией и Украиной по схеме «35 на 35».
Три года колонии за кражу из Третьяковской галереи
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Денису Чуприкову, обвиненному в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Похититель проведет три года в колонии строго режима. Прокурор просил суд приговорить злоумышленника к четырем годам заключения, однако суд принял иное решение. Кроме того, Чуприкову зачтут девять месяцев, которые фигурант провел в СИЗО. В конце января молодой человек вынес из Третьяковки картину «Ай-Петри. Крым». МВД России позже сообщило о задержании подозреваемого. Саму картину нашли в Одинцовском районе Московской области. Обвиняемый признал свою вину и заявил, что таким образом хотел «привлечь внимание к себе». Ранее стало известно, что Чуприков выплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна.