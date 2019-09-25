Похитителя картины Куинджи осудили на три года. События дня. ФАН-ТВ

Президенты России и Венесуэлы провели переговоры в Москве

Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидер Боливарианской республики прибыл в Россию с рабочим визитом. На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, ключевые международные и региональные темы, в том числе и связанные со сложной обстановкой вокруг Венесуэлы. Президент России в самом начале беседы отметил, что отношения стран развиваются поступательно.

«Рост товарооборота составил 10% за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе, продукции сельского хозяйства. Мы считаем, что это очень важно с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением», — президент России Владимир Путин.

Также российский лидер затронул тему медицины, поставку российских лекарственных препаратов. В ближайшее время наша страна отправит в Каракас 1,5 млн доз вакцины против гриппа. В свою очередь президент Венесуэлы сообщил, что рад вновь побывать в России. А также отметил, что вместе мы способны преодолевать любые трудности.

«В прошедшем мае прошла встреча комиссии высокого уровня наших стран, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений: и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и многие другие области», — президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти, включая президента и парламент. И, поддерживает тот диалог, который ведет правительство Боливарианской республики с оппозиционными силами.