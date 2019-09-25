Илья Резник потребовал 70 млн рублей у сети детсадов в Москве

Москва, 25 сентября. Российский поэт Илья Резник потребовал 70 млн рублей от сети детских садов «Маленькая страна». Он подал заявление в СК РФ.

Адвокат поэта Юрий Романов сообщил, что Резнику принадлежат исключительные права на товарный знак «Маленькая страна». Никто не давал сети столичных детсадов право использовать это название.

Супруги Будивские в 2013 году основали сеть детсадов и изначально в юридических вопросах использовали «ИП Будивская А.А.». Название «Маленькая страна» предложили родители на собрании, передает «360».

По словам Романова, Будивских предупреждали о нарушении прав. Но владельцы бизнеса считают, что это «рейдерский захват». По словам Олега Будивского, Резник уже подавал в суд на детские сады, но проиграл.

Сейчас поэт пытается решить вопрос через СК РФ и заявляет будто детский сад использовал его франшизу, пояснил Будивский.

Ранее французский музыкант Дидье Маруани обвинил певца Филиппа Киркорова в краже песни. По его словам, в сингле «Жестокая любовь» присутствует мелодия Symphonic Space Dream. По мнению адвоката российского исполнителя, Маруани не оставит Киркорова в покое и будет добиваться компенсации.