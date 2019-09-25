НАТО назвала условие для рассмотрения российского предложения по мораторию на РСМД

Брюссель, 25 сентября. Североатлантический альянс не доверяет российскому предложению по введению моратория на распространение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку российская сторона уже развернула ракету SSC-8. Об этом в среду заявила представитель альянса Оана Лунгеску, подтвердив, что генсек ООН Йенс Столтенберг действительно получил предложение по мораторию от России.

«Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 (9М729 в классификации НАТО — прим. ФАН) в нарушение ДРСМД», — отметила она.

Лунгеску добавила, что мораторий не является «реальным предложением» до тех пор, пока Москва не уничтожит ракету.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла, что ракета 9М729 соответствует всем параметрам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности (ДРСМД) и даже устраивала открытую презентацию, позволяя иностранным экспертам изучить оружие во всех деталях. Однако США и НАТО не проявили к этому никакого интереса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны из ДРСМД, потому что Россия якобы нарушает договор. Москва предъявила Вашингтону встречное обвинение (речь идет о пусковых установках ПРО США, которые могут запускать ракеты «Томагавк», что является нарушением договора). Тем не менее российская сторона настаивала на сохранении ДРСМД, поскольку он являлся важным элементом в системе глобальной безопасности. После выхода США из договора Москва предложила западным партнерам ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности.