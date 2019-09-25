Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Москва, 25 сентября. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить многоженство в России. Так, по его мнению, можно решить проблему численного превосходства женщин над мужчинами в РФ.

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство», — заявил он.

Муфтий напомнил, что в ряде регионов России, например, в Чечне и Татарстане, такая практика уже существует, и многие религии позволяют это. По мнению Аляутдинова, легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. Ведь в социальном плане разведенные россиянки или вдовы не имеют никаких защиты, пояснил он.

«Важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы», — подчеркнул священнослужитель в комментарии РИА Новости.

Вдобавок, как отметил Аляутдинов, благодаря многоженству было бы намного меньше «той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются». При этом религиозный лидер уточнил, что вопрос о легализации многоженства обязательно нужно решать с привлечением знатоков исламского законодательства.

Еще одним важным моментом, по его словам, должно быть распределение не только прав, но и обязанностей каждого из супругов. На мужчину, по мнению муфтия, безусловно ложится большая ответственность: «Это и финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей».

Напомним, вопрос о многоженстве в России ранее комментировала спикер СовФеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что обсуждение этой темы является нормальным, но соответствующие изменения в Семейный кодекс вноситься не будут.

«У нас в Семейном кодексе четко прописана традиционная семья — одна жена, один муж, один папа, одна мама», — пояснила Матвиенко.

Кроме того, сенатор подчеркнула необходимость всеми возможными способами укреплять традиционные ценности. Вопрос о многоженстве поднимался еще в 2015 году после «свадьбы века» в Чечне 47-летнего Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы Гойлабиевой. СМИ сообщали, что у Гучигова якобы уже есть одна жена, а саму Гойлабиеву выдают замуж насильно. Позже эту информацию опровергли, в том числе, и глава республики Рамзан Кадыров.