«Спартак» заинтересовался форвардом «Ростова»

Москва, 25 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, лучший бомбардир РПЛ может продолжить карьеру в стане красно-белых в зимнее трансферное окно. Известно, что «Ростов» хочет получить с продажи футболиста не меньше семи миллионов евро.

Шомуродов перешел в «Ростов» из «Бунедкора» за 200 тысяч евро летом 2017 года. С тех пор он провел 62 матча, забил 14 годов и отдал 4 результативных передачи.

В текущем сезоне 24-летний игрок сборной Узбекистана забил в 10 матчах 8 голов и возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На его счету 37 матчей и 17 голов за свою национальную сборную. Известно также, что футболистом интересуется ряд европейских клубов.