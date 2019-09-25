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«Спартак» заинтересовался форвардом «Ростова»

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«Спартак» заинтересовался форвардом «Ростова»

Москва, 25 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, лучший бомбардир РПЛ может продолжить карьеру в стане красно-белых в зимнее трансферное окно. Известно, что «Ростов» хочет получить с продажи футболиста не меньше семи миллионов евро. 

Шомуродов перешел в «Ростов» из «Бунедкора» за 200 тысяч евро летом 2017 года. С тех пор он провел 62 матча, забил 14 годов и отдал 4 результативных передачи.

«Спартак» заинтересовался форвардом «Ростова»

В текущем сезоне 24-летний игрок сборной Узбекистана забил в 10 матчах 8 голов и возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На его счету 37 матчей и 17 голов за свою национальную сборную. Известно также, что футболистом интересуется ряд европейских клубов.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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