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Боец ЛНР погиб при обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ

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Боец ЛНР погиб при обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ

Луганск, 25 сентября. Боец Народной милиции Луганской Народной Республики погиб при обстреле поселка городского типа Донецкий со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, украинские силовики обстреляли населенный пункт из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

«Героически защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции, — указал Осадчий. — Выражаем соболезнования родным и близким».

Он подчеркнул, что агрессия украинской стороны продолжается несмотря на то, что страны-гаранты минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира в Донбассе.

«Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, повлекших за собой гибель и ранение защитников нашей республики», — добавил Осадчий.

Боец ЛНР погиб при обстреле поселка Донецкий со стороны ВСУ

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что группа киевских офицеров, поддерживающих экс-президента Украины Петра Порошенко, планирует сорвать процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

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Источник: Луганский Информационный Центр
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