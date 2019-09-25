ВМСУ выглядят ничтожеством даже в глазах президента Украины

Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ. При этом предлагаемый переговорный процесс с Россией обозначен авторами идеи, как «принудительный».

Поскольку рассчитывать в столь щепетильном деле, как «принуждение» России к чему-то, на активную помощь западных союзников Киеву, исходя из опыта последних пяти лет, вряд ли приходится, очевидно, что украинские гидрографы апеллировали в своем заявлении к какой-то иной инстанции. Методом нехитрых вычислений можно прийти к выводу о том единственным кандидатом на роль «принудителя» остаются ВСУ, а точнее военно-морские силы Украины.

Поскольку сравнение боевых потенциалов Краснознаменного Черноморского флота и ВМСУ напоминает умозрительное столкновение танка с велосипедом, инициатива украинской «Госгидрографии» выглядит откровенно комично. А с учетом истории ВМСУ — комично вдвойне.

Почему? Давайте разберемся вместе.

«Шо не зъим, то понадкусываю!»

В 2007 году журналистка Юлия Латынина написала в одном из своих произведений фантасмагорическую фразу: «Она металась как стрелка осциллографа». И чем породила широко известный интернет-мем.

5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ № 209 «О неотложных мерах по строительству вооруженных сил», предусматривавший создание в составе ВСУ военно-морских сил Украины, которые в их текущем состоянии тоже воспринимаются многими на уровне интернет-мема.

Показательный факт: за вычетом прочего колоссального количества имущества флота, Украина в 1997 году из числящихся к моменту раздела в составе КЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств получила 137. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, но, тем не менее, факт есть факт — ВМСУ получили 137 плавединиц.

К концу 2012 года эта армада «ужалась» до 2—3 десятков плавединиц. Все остальное было распродано, сдано в металлолом, проржавело насквозь, утонуло или оказалось просто заброшенным, как недостроенный ракетный крейсер «Адмирал флота Лобов» — систершип знаменитого флагмана КЧФ ракетного крейсера «Москва».

Впрочем, могло ли быть иначе в государстве, создававшим свои военно-морские силы не в рамках четко определенной морской доктрины, а на основе тезиса «Шо б было!» и в соответствии со строчкой анекдота «Шо не зъим, то понадкусываю»?

Именно этот, можно сказать, исходно запрограммированный процесс деградации ВМСУ, а не пресловутая «аннексия Крыма», стал для военно-морских сил Украины настоящей Цусимой, организованной Киевом еще до событий 2014 года исключительно собственными силами и без какого-либо вмешательства «вероятного противника». Именно так корабельный состав ВМСУ из весьма впечатляющей, по крайней мере на бумаге, группировки, располагающей ударным вооружением, «докатился» до совершенного ничтожества, чья боевая мощь исчисляется количеством речных бронекатеров.

«Волчья стая» и «москитный флот»

Объективным доказательством неспособности Украины построить боевую единицу более крупную, чем катер, служит печально знаменитая эпопея с головным корветом проекта 58250 «Владимир Великий». Корабль с заявленным водоизмещением 2650 тонн был заложен в Николаеве 17 мая 2011 года. Согласно озвученным в Киеве наполеоновским планам, Украина собиралась до 2026 года построить 10-12 корветов проекта 58250 для себя и еще несколько единиц — на экспорт.

Итог? Лишенные оборудования и не состыкованные секции корпуса «Владимира Великого» до сих пор ржавеют в заросшем лопухами цеху судостроительного завода, а к закладке других корветов в Николаеве даже не приступали.

На фоне этой истории мечты адмиралов ВМСУ о создании чуть ли не океанского флота даже самим украинцами воспринимались, мягко говоря, не однозначно. «Родить» нечто, хотя бы отдаленно похожее на боеспособные ВМС, до 2014 года Украина не смогла. И уж тем более она не могла рассчитывать на создание военно-морских сил, способных обеспечить реальную, а не мнимую обороноспособность государства на морском направлении, после Евромайдана в Киеве, воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны в Донбассе.

Но признать это перед лицом украинской общественности постмайданное правительство «незалежной» не могло. Поэтому пестования симулякра под названием «ВМСУ» продолжалось.

Во властных и штабных кабинетах громко рассуждали о том, что украинские моряки вскоре получат противокорабельные ракеты, фрегаты и даже подводные лодки, ибо «если сами не сделаем, то заграница нам поможет!» В реальности же из-за кордона удалось выпросить лишь надувные моторные лодки, да б/у, списанную и разоруженную пару патрульных катеров (которые, кстати, так до сих пор в Одессу из США и не прибыли).

Своими же силами «ненька» с грехом пополам смогла осилить создание только «бронированных артиллерийских» и «десантно-штурмовых» катеров водоизмещением 38-55 тонн, лишенных ударного вооружения. Да и то их создание стало возможным исключительно в силу того, что предприятие, на котором строились катера, принадлежало президенту Украины Петру Порошенко, самым незамысловатым образом набивавшим свой кошелек за счет военного бюджета.

Одновременно, дабы прикрыть импотенцию ВМСУ и ОПК Украины, украинские моряки изобретали разнообразные варианты использования своей военно-морской немощи. Вследствие этого на свет рождались такие фантомы, как тактика «волчьей стаи» и концепция «москитного флота».

Первый вариант предусматривал атаку одиночного корабля КЧФ силами нескольких украинских бронекатеров. По умолчанию явно подразумевалось, что российский корабль будет лежать без хода в дрейфе и открывать по украинцам огонь не станет. В противном случае оставалось совершенно непонятным, как речные бронекатера с соответствующим водоизмещением, мореходностью и вооружением могут рассчитывать в этом боестолкновении не то, что на победу, а хоть на какой-то шанс уцелеть.

Что же до второго варианта… Превозносить «москитный флот» принято там, где нет средств на создание по-настоящему боеспособного (читай — сбалансированного) ВМФ. Современная «незалежная» лишь подтверждает это правило. Рассчитывать на успех москитный (читай — катерный) флот способен лишь в боестолкновении с другим таким же флотом. Или в случае обладания эффективным ударным вооружением, которое у ВМСУ отсутствует.

Проще говоря, чтобы из ничего стать хоть чем-то, ВМСУ нужен противокорабельный ракетный комплекс. Таковой, получивший название «Нептун» и базирующийся на конструкции советской ракеты Х-35, на Украине пытаются создать со второй половины 2014 года. Однако до сих пор этот «Нептун» дальше полигона и пафосных пресс-релизов не «улетел». Поэтому все украинские мечты о собственной ПКР так до сих пор мечтами и остались. Но эта «мелочь» ничуть не мешала многочисленным украинским адмиралам погружаться в «мрии» о мощных корабельных ударных группировках!

С катером без ракет против армады

После победы на президентских выборах в «Незалежной» Владимира Зеленского, и без того не самый последовательный курс развития ВМСУ, окончательно принял характер «мечущейся стрелки осцилографа».

В то время, как в Одессе с криком-матом пытались ввести в строй спущенную еще в сентябре 2018 года пару «инновационных» десантно-штурмовых катеров «Кентавр», в Киеве генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Юрий Радковец в категорической форме требовал вспомнить, что Украина, это — «морское государство», которому просто унизительно иметь какой-то там москитный флот.

«Надо брать фрегаты у американцев!» — горячился Радковец так, словно порог его кабинета круглосуточно обивали представители U.S. Navy со слезной просьбой принять в дар от Вашингтона хотя бы десяток-другой ракетных крейсеров и эсминцев.

Заметим, что слух о готовности США передать Украине выведенные из состава американского ВМС фрегаты типа Oliver Hazard Perry запустил в октябре прошлого года «Український мілітарний портал» и впоследствии эта сплетня никакого подтверждения не получила.

Пока Радковец потрясал своих слушателей неохватностью виртуальной мощи будущего жовто-блакитного гранд-флита, новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью BBC News Ukraine продолжал уповать на «москитный флот». Правда, пан Загороднюк поспешил тут же уточнить, что «москитностью» ВМСУ будут пробавляться «исключительно на первом этапе».

При этом, сколько этот этап будет длиться и когда, наконец, Украина от клепания бронекатеров перейдет к постройке кораблей морской зоны, министр обороны «незалежной» умолчал. То ли это была гостайна высшего уровня секретности, то ли в голове пана Загороднюка во время интервью крутилась известная притча про Ходжу Насреддина. Та самая, которая заканчивается фразой «За это время кто-нибудь из нас троих обязательно умрет — или эмир, или ишак, или я».

На конец сентября 2019 года боевое ядро ВМСУ включает в себя постоянно ремонтирующийся и лишенный ударного вооружения фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер без ракет «Прилуки», средний десантный корабль «Юрий Олифиренко», рейдовый тральщик «Геническ» и четыре речных бронекатера. На этом фоне КЧФ с его ракетным крейсером, фрегатами, сторожевиками, малыми ракетными кораблями, ракетными катерами, БДК и подлодками выглядит просто армадой.

«Принуждалка», которая так и не выросла

Под «занавес» обратим внимание на еще одну деталь. Новый президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации успел поменять множество руководящих лиц в силовом блоке — министра обороны, начальника Генштаба, командующего ООС, главу СВР, руководителя СБУ, директора департамента стратегической разведки ГУР Минобороны и т.д.

Причины этого «фуражкопада» вполне понятны — Зеленский по мере сил избавлялся от занимавших ключевые посты людей Порошенко.

Так вот, снимая украинских военачальников направо и налево, пан Зеленский и пальцем не тронул командующего ВМСУ вице-адмирала Игоря Воронченко. Не тронул, хотя Воронченко был и остается 100%-ной креатурой Порошенко.

Думается, вызвано было такое «благодушие» нового президента Украины вполне объективными причинами.

Во-первых, где еще найдешь более-менее складно размовляющего державною мовою танкиста с погонами адмирала, умеющего выглядеть сурово и боевито даже на палубе землечерпалки?

Во-вторых, к ВМСУ в украинском государстве уже привыкли относиться, как к некой богадельне, от которой ждать чего-то большего, чем телеграммы «Мы померли еще не все тчк», просто бессмысленно.

Воронченко, оставленный Зеленским во главе ВМСУ, — это явное свидетельство того, насколько малое значение новый президент Украины придает состоянию военно-морских сил своего государства.

Возвращаясь же к тому, с чего начинался этот текст, то есть – к предложению украинской «Госгидрографии», мы теперь вполне обоснованно можем констатировать, что за годы «незалежности» Киев так и не смог отрастить свою военно-морскую «принуждалку». И уже не сможет. Dixi.