Пассажирский Boeing-767 загорелся при посадке в Барнауле

Барнаул, 25 сентября. Летевший из Вьетнама пассажирский самолет Boeing-767 загорелся при посадке в Барнауле, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Самолет летел из Камрани. Во время посадки у воздушного судна загорелась правая стойка шасси.

Пассажиров лайнера экстренно эвакуировали. Пожар был ликвидирован. К счастью, экстренная посадка была осуществлена без пострадавших.

По данным СМИ, воздушное судно якобы принадлежит компании Azur air.

В начале сентября пассажирский самолет, летящий из Воронежа в Петербург был вынужден совершить аварийную посадку в Воронежской области из-за проблем со стойкой шасси.