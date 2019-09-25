Пассажирский Boeing-767 загорелся при посадке в Барнауле

Барнаул, 25 сентября. Летевший из Вьетнама пассажирский самолет Boeing-767 загорелся при посадке в Барнауле, сообщили источники Федерального агентства новостей.
Самолет летел из Камрани. Во время посадки у воздушного судна загорелась правая стойка шасси.
Пассажиров лайнера экстренно эвакуировали. Пожар был ликвидирован. К счастью, экстренная посадка была осуществлена без пострадавших.
По данным СМИ, воздушное судно якобы принадлежит компании Azur air.
В начале сентября пассажирский самолет, летящий из Воронежа в Петербург был вынужден совершить аварийную посадку в Воронежской области из-за проблем со стойкой шасси.