В Ялте рассказали, как украинский олигарх лишил Заворотнюк бизнеса

Ялта, 25 сентября. Украинский олигарх и вице-мэр Киева Евгений Червоненко несколько лет назад лишил Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева бизнеса в Ялте. Об этом KP.ru рассказал бывший сотрудник администрации крымского города.

По его словам, в 2008 году пара решила переехать на постоянное жительство в Ялту и открыть там ледовый каток. Это позволило бы Чернышеву тренироваться, а заодно и заработать, поскольку других катков в Ялте не было.

Для проекта были привлечены 2,5 млн долларов от инвесторов, куплена дорогостоящая морозильная установка и немецкий шатер, способный выдержать штормовой ветер. Однако бизнес Заворотнюк просуществовал всего пару месяцев.

Главной причиной закрытия катка стало вмешательство Червоненко, который хотел организовать в Ялте автогонки PRIME Yalta Rally 2009. Палатка Заворотнюк мешала этим планам, поскольку находилась как раз на пути пролегания трассы.

Украинский олигарх в грубой форме потребовал, чтобы актриса и ее муж свернули свой бизнес и уступили ему место. Он заявил, что их совместное дело в Ялте является примером беспрецедентного нахальства. С тем же успехом, рассуждал Червоненко, он мог бы начать торговлю борщом на Красной площади. В итоге предприниматель подключил админресурс и добился своего.

«История с Настей закончилась очень некрасиво. Не хочется плохо о ней говорить, но тогда она фактически сбежала, оставив расплачиваться по долгам Таранпея (депутат ялтинского горсовета Дарий Таранпей — прим.ФАН), который за нее поручился», — пояснил собеседник KP.ru.

Он добавил, что Заворотнюк и Чернышев, будучи талантливыми и артистичными людьми, тем не менее оказались никудышными бизнесменами. Они вложили много денег, но не просчитали мощности ялтинской энергосети и востребованность катка у местного населения. Их также заставили заплатить 40 тыс. долларов за нанесение вреда экологии, поскольку вредный фреон сливался в море.

Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Врачи были вынуждены ввести пациентку в медикаментозную кому и приостановить интенсивное лечение, поскольку ее состояние стремительно ухудшалось.

Известная телеведущая Елена Малышева предположила, что причиной развития онкологического заболевания могла стать попытка Заворотнюк омолодиться при помощи стволовых клеток. Однако работавший с телезвездой стилист Дмитрий Орлов опроверг это предположение, отметив, что Заворотнюк никогда при нем не говорила о таких вещах, хотя доверяла многие секреты.