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Две подруги в Татарстане изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

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Две подруги в Татарстане изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

Казань, 25 сентября. Молодой студент в Республике Татарстан стал жертвой изнасилования со стороны двух девушек, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел с 19-летним юношей из города Бугульма. По словам пострадавшего, его пригласила домой 22-летняя знакомая, пишет портал «Татарстан-24».

Она попросила починить iPhone, в квартире вместе с ней находилась 32-летняя женщина. Юноша постарался помочь девушке, но у смартфона треснул экран.

Знакомая потребовала у студента три тысячи рублей на новый экран. Когда парень отказался давать деньги, его избили. Затем девушки надругались над молодым человеком и снимали происходящее на телефон.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала чемпиона по легкой атлетике за кражу дорогого смартфона. Он подозревается в других преступлениях и находится в СИЗО.

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