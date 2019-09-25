Главные новости 25 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 25 сентября.

Главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналисту Александру Малькевичу не дали выступить в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека с докладом о пытках и других случая нарушений прав человека незаконным правительством национального согласия (ПНС). ООН отказалась обсуждать пытки, организованные ПНС Ливии.

Росстат сообщил, что до конца сентября работу могут потерять около 52 тысяч жителей России. Росстат назвал число россиян, которым грозит потеря работы в сентябре.

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больничной палате, сообщают СМИ. Пришедшая в сознание Заворотнюк оформила завещание в больничной палате.

На предприятии рассказали, что мужчина скончался в результате несчастного случая. Шахтер погиб при обрушении горной породы на руднике под Оренбургом.

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ГА ООН назвал две главные преграды, мешающие развитию страны. Зеленский с трибуны ООН назвал два главных барьера, мешающих развитию Украины.

Вскрылся большой свадебный обман телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Раскрыт главный свадебный обман Собчак и Богомолова.

Мощный взрыв прогремел в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент ФАН. Мощный взрыв прогремел в Куйбышевском районе Донецка.