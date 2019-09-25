Воздвижение Креста Господня 2019: когда отмечают, история, приметы, чего нельзя делать

В пятницу, 27 сентября, верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из 12 главных после Пасхи праздников православной церкви. В народной традиции этот день связан с окончанием уборки урожая, подготовкой к зиме и осенним равноденствием. Подробности — в материал Федерального агентства новостей.

История праздника

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из немногих церковных праздников, получивший начало одновременно с событием, в честь которого он установлен.

Дело в том, что после распятия, погребения, воскресения и вознесения Иисуса Христа крест, ставший орудием его казни, был утерян. В IV веке византийский император Константин, бывший ревностным христианином, решил во что бы то ни стало найти этот крест, и отправил на поиски в Иерусалим свою мать — царицу Елену.

По преданию, после длительных расспросов и тщательных поисков Елена нашла возле Голгофы три креста, на одном из которых был распят Иисус Христос. Также при раскопках были обнаружены четыре гвоздя, которыми, как полагали те, кто их нашел, Иисус был прибит к кресту, и дощечка с надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанной по приказу Понтия Пилата.

Вопрос, какой из трех найденных крестов является тем, на котором погиб Спаситель, отпал сам собой, потому что настоящий крест оказался целительным и животворящим — после приложения к нему исцелилась тяжелобольная женщина и ожил покойник, которого в этот момент несли мимо.

В честь обретения святого креста император Константин распорядился установить знаменитый храм Воскресения Христова, в котором размещается и Голгофа, и гроб Господень. Величественный храм строился около десяти лет. Царица Елена не дождалась его освящения, она умерла в 327 году, а храм был освящен только в 335 году. Это произошло 13 (26) сентября, а на следующий день 14 (27) сентября был установлен праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста.

Воздвиженье у славян

В народном календаре славян в этот день отмечается Воздвиженье — третья и последняя встреча осени, конец сбора урожая и начало подготовки к зиме. С этого дня начиналась заготовка капусты, поэтому в некоторых регионах праздник называли Капустником.

Считалось, что в день Воздвижения Честного и Животворящего Креста разыгрывается битва между «честью» и «нечистью», «правдой» и «кривдой», светом и тьмой, но все плохое отступает перед божьим крестом. Поэтому в деревнях крестьяне защищали свои дома, хозяйство и домашний скот связанными крест-накрест ветками ивы или рябины. Также кресты рисовали и выжигали на дверях и воротах, чтобы уберечься от бед.

Народные поверья и приметы

Согласно народным приметам, Воздвиженье — последний день бабьего лета, после него тепла не будет. Последние птицы в этот день улетают на зимовку в теплые края, а медведи в своих берлогах впадают в спячку.

Верили, что, если увидеть в этот день последнюю стаю птиц, улетающих на юг, и загадать при этом желание, то оно обязательно сбудется.

Чего нельзя делать в Воздвиженье

В народе старались не ходить в лес на Воздвиженье, потому что верили, что в этот день «змеи и гады уходят в землю», а кто пойдет в лес в это время, тот пропадет. По этой же причине в этот день держали запертыми двери — чтобы «гады» в дом не заползли.

Считалось, что ничего нового и важного на Воздвиженье не надо совершать, потому что все пойдет прахом.