Сирия, 25 сентября. Международная коалиция продолжает снабжать SDF**** военной техникой в Хасаке. Курды понесли потери в результате взрыва в Ракке. «Нусра»*** обстреляла позиции САА и мирные районы на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам «Нусры» в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): понесла потери в результате вылазок курдов в северной части Алеппо.

Курды: лишились нескольких бойцов в результате взрыва в Ракке.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на дороге к юго-западу от Хасаки.

ВС Турции: осуществляют наблюдение с беспилотников на окраинах «Большого Идлиба» и на сирийско-турецкой границе.

Международная коалиция: направила 14 бронеавтомобилей на позиции курдов в Хасаке.

Провинция Алеппо

Группировка «Силы освобождения Африна» опубликовала информацию о последствиях последних вылазок, предпринятых на оккупированных протурецкими боевиками территориях Алеппо. По данным информационного агентства ANF News, курдские радикалы организовали нападения в районе городов Мареа и Азаз. Налет в Мареа привел к гибели одного из исламистов поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА), тогда как атака у Азаза обернулась уничтожением нескольких единиц военной техники боевиков.

В то же время радикалы, под контролем которых находится территория Африна, продолжают нарушать права коренного населения, производя обыски и незаконные аресты гражданских лиц. Также в кантоне нередко отмечаются междоусобные столкновения в рядах боевиков, что также представляет угрозу для мирных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) вновь публикует сведения о стычках на линии разграничения сил правительственных подразделений и курдских отрядов. По неподтвержденным данным, обстрелы происходят в районе населенного пункта Аль-Хусейния к которому на прошлой неделе прибыли подкрепления «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, несколько часов назад также поступали сообщения о перестрелках недалеко от Меядина, которые, однако, не получили официального подтверждения.

Между тем в зоне контроля курдов произошло новое ДТП. Мужчина по имени Амаш Аль-Кадир Аль-Ашиш Абу Маан погиб под колесами неизвестного автомобиля, владелец которого скрылся с места преступления. Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Джурди юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Напомним, несколько дней назад подобное происшествие произошло в Ракке. Тогда виновниками оказались курдские радикалы.

Провинция Идлиб

На северо-западе Сирийской Арабской Республики (САР) вновь были замечены турецкие беспилотники, используемые с целью мониторинга обстановки на границах «Большого Идлиба» в местах размещения наблюдательных постов ВС Турции. Как передает Twitter-канал (XXVII27), турецкие дроны также были задействованы вдоль сирийской границы, преимущественного на окраинах кантона Африн на северо-западе Алеппо. О целях проведенной операции на данный момент ничего неизвестно.

Между тем военный источник в сети Twitter (NurmurodH) заявляет о том, что в южной части региона вновь возобновились обстрелы боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Джихадисты открыли огонь по позициям САА, а также по жилым кварталам населенных пунктов, которые были освобождены этим летом. Сведения о возможных жертвах среди населения пока уточняются.

Провинция Ракка

Поступила информация о новой вылазке неизвестных на маршруте следования патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF) в административном центре региона. Согласно данным Twitter-канала (XXVII27), курдские бойцы понесли потери в результате взрыва, прогремевшего недалеко от здания школы. Предполагается, что к его организации могут иметь отношение боевики «Исламского государства». В то же время существует вероятность того, что к установке СВУ причастны члены местного партизанского движения «Народное сопротивление Восточного региона», которые выступают за освобождение территорий Восточной Сирии от оккупации курдских радикалов.

Провинция Хасака

Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает о том, что силы международной коалиции передали курдам 14 бронеавтомобилей. Они были переброшены с американской военной базы, расположенной у населенного пункта Румейлан на северо-востоке Хасаки. Напомним, данные территории находятся неподалеку от турецкой границы, откуда курды, в соответствии с американо-турецкими договоренностями, обязались вывести свои отряды.

Тем временем к юго-западу от административного центра провинции прогремел взрыв. Как передает медиапортал Masar Press Agency, один из сотрудников курдской милиции «Асайиш» был убит в результате детонации СВУ, заложенного на обочине дороги. Ответственность за организацию взрыва местные активисты возлагают на так называемые спящие ячейки «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.