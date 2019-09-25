Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским

Вашингтон, 25 сентября. Исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Текст разговора опубликован на сайте Белого дома.

Телефонный разговор президентов США и Украны состоялся 25 июля. Именно эта беседа стала основанием для начала процедуры импичмента нынешнего главы Белого дома.

В ходе беседы с украинским коллегой Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. В свою очередь Зеленский пообещал президенту США, что генпрокурор Украины изучит детали данного дела. Кроме того, Зеленский заявил, что , что расследование дела о коррупционной деятельности Хантера Байдена на Украине будет максимально открытым.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Зеленским потребовал от президента Украины инициировать расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

Позднее Джо Байден призвал президента США обнародовать полную расшифровку телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь Трамп опроверг информацию СМИ о давлении на президента Украины, а также обвинил своих политических оппонентов в распространении недостоверной информации.

25 сентября палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. По словам конгрессменов, Трамп "предал должность президента и национальную безопасность".