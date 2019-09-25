Сафронов не смог поверить в страшную болезнь Заворотнюк

Москва, 25 сентября. Заслуженный художник РФ Никас Сафронов, признался, что он в ужасе от ежедневных попыток фанатов и СМИ всеми возможными способами узнать подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Он призвал оставить звезду и ее родных в покое.

Художник подчеркнул, что любая болезнь — это трагедия, причем не только для самого человека, но и для всей его семьи. Неудивительно, что в такой момент людям свойственно закрываться от посторонних, отметил он.

«Не надо устраивать шоу из этой сложной для них ситуации. Давайте уважать право Насти и семьи на закрытость и просто ждать результатов лечения», — цитирует Сафронова «Дни.ру».

Он напомнил, что артистка никогда не выставляла личную жизнь напоказ, что и не делает в настоящий момент, как и ее близкие. При этом Сафронов признался, что до сих пор не может поверить в реальность страшной болезни Заворотнюк. По его мнению, новость о страшном заболевании никак не вяжется с ее обычно цветущим видом.

«Мне хочется верить, что все обойдется, и она сможет победить болезнь. Нам всем нужно молиться!» — заключил он.

Напомним, у Заворотнюк, как сообщали СМИ, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. «Утро.ру» передает, что ее признали неоперабельной. Родные еще не подтвердили эту информацию, они не выступали с заявлениями насчет состояния артистки. Сама актриса не поддерживает никакой связи с внешним миром — из ее палаты убрали телевизор, а доступа к телефону у нее нет, о чем рассказывали друзья.

Слухи о тяжелом заболевании появились на фоне исчезновения артистки с публичных мероприятий. СМИ предположили также, что болезнь могла развиться из-за процедуры ЭКО, которую 48-летняя Заворотнюк сделала, чтобы в третий раз стать мамой.

Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций по ее лечению, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает такой возможности. В субботу стало известно, что Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Ранее Заворотнюк впервые за долгое время в больнице увидела свою годовалую дочь Милу. Как сообщили сотрудники клиники, где находится актриса, девочку привели в палату к матери.