Зеленского подняли на смех в Сети за хитрость на совместном фото с Трампом

Нью-Йорк, 25 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в Twitter совместное фото с президентом США Дональдом Трампом и спровоцировал активное обсуждение самого себя в Сети.

Снимок был сделан после приема, который американский лидер традиционно устраивает для зарубежных гостей Генассамблеи ООН.

Рядом с фото Зеленский указал, что «пообщался» с четой Трамп на официальном приеме и теперь продолжит диалог с главой США «в рабочем режиме».

На фото главы стран и их супруги, первые леди Елена Зеленская и Меланья Трамп, стоят в ряд между государственным флагом и гербом США на фоне стены.

Многие пользователи социальной сети обратили внимание, что Зеленский стоит ближе остальных героев фото.

Президент Украины, рост которого составляет 166 см, проявил хитрость: сделал заметный шаг к камере. Многие связали это решение украинского лидера с желанием сравняться в росте с президентом США, рост которого 188 см, и подняли на смех главу Украины.

Под снимком пользователи Twitter оставили больше 150 комментариев, в которых неоднократно сказали о том, что если бы Зеленский вышел вперед еще больше, то точно сравнялся бы по росту с «великаном» Трампом.

«Красавчик! Умеешь фоткаться с великанами, в следующий раз сделай два шага вперед, ваще будешь вровень с рыжим», — написал Bdsm_kitik. «Три шага вперед бы сделал и стал бы на фото одного роста с Трампом», — посоветовал YorpRus.

Один из пользователей обратил внимание, что Зеленский нарушает протокол: «Почему не на одной линии стоите… И пиджак расстегнут, будто на корпоративный вечер приехал».

Об этом сказал и политолог Геворг Мирзаян, прокомментировавший фото в программе «Кто против?». Он заявил, что большее значение на этом снимке имеет нарушение протокола. Эксперт напомнил об инциденте с Трампом на саммите НАТО в мае 2017 года, когда тот грубо оттеснил премьера Черногории Душко Марковича, вставшего впереди президента США.

Напомним, Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Его встреча с американским лидером была запланирована на 25 сентября.

Ожидается, что лидеры государств обсудят возможности двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

Зеленский ранее пообещал пригласить своего американского коллегу в Киев и признался, что рассчитывает на развитие отношений с США в положительном направлении.

Тем временем спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы Белого дома надавить на Зеленского для того, чтобы скомпрометировать своего ключевого оппонента по выборам 2020 года Джозефа Байдена.