В ЦАР 13 тысяч мирных жителей покинули свои дома из-за боев между группировками

Итоги боестолкновений между двумя вооруженными группами — «Народный фронт за возрождение ЦАР» и «Движение освободителей Центральной Африки за справедливость» — в городе Бирао префектуры Вакага в ЦАР в последние недели превратились в настоящую трагедию для мирного населения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Более 13 тысяч горожан, в основном женщины и дети, были вынуждены покинуть свои дома и бежать из города из-за вспыхнувшего насилия. Об этом говорится в опубликованном 17 сентября заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Центральноафриканской республике Дениз Браун.

«Столкновения, которые произошли в Бирао в течение последних двух недель, вынудили семьи покинуть свои дома, чтобы укрыться от боевых действий. Есть сведения, что их дома сожжены, а имущество разграблено», — сказала она.

В этом районе по-прежнему небезопасно, все еще присутствуют проблемы с доступом к этой местности. Гуманитарные партнеры ЦАР немедленно, в течение 48 часов после первых боевых действий в Бирао, произошедших 1 сентября, развернули персонал на местах.

Гражданам было предоставлено временное жилье, медикаменты, питательные вещества, продукты. Налажен воздушный мост — три рейса в неделю, добавила Дениз Браун. Но перед лицом проблем важно помнить о потребностях Бирао, которых, впрочем, много во всех уголках страны. План гуманитарного реагирования 2019 года в ЦАР финансируется меньше чем наполовину от общей суммы требуемых средств. Из запрошенных 430,7 миллиона долларов были получены только 207,9 миллиона долларов, согласно сведениям Управления по координации гуманитарных вопросов в ЦАР.