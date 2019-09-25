Мадуро подарил Путину саблю Боливара

Москва, 25 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с Владимиром Путиным подарил своему российскому коллеге копию сабли национального венесуэльского героя Симона Боливара, который помог освободить страну от испанского гнета.

«Я передал копию сабли, которую использовал освободитель Симон Боливар во время битвы при Карабобо», — отметил Мадуро.

Путин же, принимая подарок, дал президенту Венесуэлы монетку, как этого требует старая традиция. Согласно поверью, холодное оружие нельзя дарить, иначе принимающего дар человека может постигнуть беда. Чтобы этого не произошло, получающий подарок должен отдать монетку дарителю. Тем самым он показывает, что как бы покупает оружие и отводит от себя несчастье.

Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

Напомним, что президент Венесуэлы в среду прибыл в Москву, где у него состоялись переговоры с Путиным. Как рассказал сам Мадуро, цель его визита — укрепить «исторические и очень позитивные отношения обмена и уважения» между народами России и Венесуэлы. По словам венесуэльского лидера, встреча была продуктивной. Стороны обсудили двусторонне сотрудничество и ряд других политических вопросов.

Ситуация в латиноамериканской стране осложнилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны тоже решили поддержать путчистов. 19 стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.