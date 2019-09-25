Эксперты вывели на чистую воду сервис по анализу ботов в Instagram губернаторов РФ

Москва, 25 сентября. Центр политической конъюнктуры (ЦПК) решил вывести на чистую воду Instagram-аккаунты губернаторов российских регионов, но в итоге оплошал.

Оказалось, что для проверки «эксперты» использовали бесплатный сервис IG Audit, возможностей которого просто не хватает для качественного анализа настоящих подписчиков в соцсети. Как уточняет телеканал 360, при анализе этот сервис учитывает только последние посты на странице того или иного юзера, затем выбирает около 10% его подписчиков и смотрит, когда те были активны в последний раз. Если у фолловера нет аватарки и его страница закрыта, сервис автоматически причисляет его к ботам. Если у подписчика вдруг оказывается несколько аккаунтов, то он тоже оказывается в армии чьих-то ботов.

Такую работу сервиса прокомментировала сооснователь SMM-агенства KOWA Agency Анастасия Ковалева. Она подчеркнула, что подобные программы не могут провести достоверный анализ.

«Машина делает определенный срез, который считает для себя релевантным, и делает анализ этой аудитории. В этот момент у нас из поля зрения выпадает довольно большой объем аудитории», — пояснила Ковалева.

Специалист по продвижению в Instagram рекламного агентства Media Sales&Marketing Светлана Шестопалова в свою очередь напомнила, что пользователей Instagram часто без их желания временно могут подписывать на аккаунты продавцов разных услуг и товаров.

«Если вы ежедневно не отслеживаете вручную, кто вас лайкает и комментирует, то сложно составить реальную картину активности в вашей странице», — добавила эксперт.

Исследование «IG Audit» опубликовало РБК (интересно, что при этом при проверке аккаунта этого издания в Instagram программа показала только 70% настоящих подписчиков).

Публикацию «исследования» прокомментировал также директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он выразил уверенность, что о работе губернаторов говорят не лайки в соцсетях, а качество жизни в регионе, уровень зарплат, изменения тарифов, рост доходов. Но, как справедливо отметил Солонников, анализ по таким параметрам проводит сложно, а вот «анализ» Instagram-контента точно принесет хайп.