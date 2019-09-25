Соловьев призвал ответить санкциями на признание Зеленского Трампу

Москва, 25 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В ходе разговора Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку Украины. Он отметил, что лидеры европейских стран, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, не делают для Киева столько, сколько делает Вашингтон. Зеленский добавил, что ЕС не поддерживает Украину в вопросе антироссийских санкций.

«Я сказал им (Меркель и Макрону. – Прим. ред.), что они не делают столько, сколько им нужно делать в вопросе санкций (против России. – Прим. ред.). Они не применяют санкции. Они не делают для Украины столько, сколько им бы следовало», — заявил Зеленский в разговоре с Трампом.

Президент Украины признался главе Белого дома, что Вашингтон оказался большим партнером Киева в вопросе санкций, нежели ЕС.

«Соединенные Штаты делают очень много для Украины. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно когда речь идет о санкциях против Российской Федерации», — подчеркнул Зеленский.

Соловьев обратил внимание на выступление Зеленского на заседании Генассамблеи ООН. Президент Украины принес на заседание пулю и обвинил Россию «в ведении войны против Украины в центре Европы».

«Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ?» — удивился Соловьев в своем telegram-канале.

Телеведущий напомнил, что Москва грозилась ввести санкции против Киева. Соловьев считает, что настало время ответить на выпады Киева. Журналист отметил, что Зеленский мало отличается от своего предшественника Петра Порошенко. Бывший президент Украины тоже устраивал в ООН шоу. В 2017 году на дебатах Совбеза Порошенко продемонстрировал «российские паспорта», которые якобы были найдены в Донбассе.

«Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести. Очевидно, что уже пора. Зеленский — это Порошенко 2.0», — заключил Соловьев.

В среду Белый дом опубликовал расшифровку июльского телефонного разговора Трампа и Зеленского, который стал поводом для объявления импичмента президенту США. Американские политики заявили, что президенты двух стран во время разговора якобы заключили соглашение о «предоставлении помощи Украине в обмен на расследование против сына Джо Байдена», пишет «Газета.ру».