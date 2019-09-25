Лавров рассказал о беседе с Зеленским «на полях» Генассамблеи ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о кратком разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским «на полях» Генассамблеи ООН. По словам главы МИД РФ, обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы разрешить ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.

Лавров отметил, что это были не переговоры, а беседа.

«Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал», — цитирует слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Как передает «Газета.Ru», беседа главы МИД России и президента Украины состоялась на приеме в честь глав делегаций, организованном от имени президента США Дональда Трампа.

Сергей Лавров выступит в Генассамблее ООН 27 сентября. Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами военной операции украинских силовиков стали более 13 тысяч человек.