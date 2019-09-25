Что Россия, Иран и Турция решили по Сирии на полях Генассамблеи ООН

Министры иностранных дел стран-гарантов сирийского урегулирования – России, Турции, Ирана – провели встречу в кулуарах 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в пресс-релизе МИД РФ. В первую очередь стороны обсудили актуальную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. Подробнее об этом – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Министры также рассмотрели развитие ситуации «на земле» в Сирии, учитывая сохраняющуюся в ряде районов террористическую угрозу», – добавили представители российского дипломатического ведомства.

Кроме того, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф также коснулись вопросов гуманитарной ситуации в арабской республике. Они, в частности, сошлись на том, что важно наладить международную координацию с целью поддержки САР и участия в процессе возвращения беженцев на родину, причем без какой-либо политизации и предварительных условий.

Также дипломаты уделили внимание проблемам, связанным с завершением создания и началом работы сирийского конституционного комитета в Женеве. Напомним, ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что первая встреча членов данного комитета предварительно запланирована уже на 30 октября. Спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен также подтвердил, что сформированный совет приступит к работе уже в скором времени.

Стоит отметить, что в прошлом месяце обстановка в Идлибе заметно изменилась: после активизации обстрелов и попыток прорыва террористов, Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ начала наступление и в итоге существенно сдвинула линию фронта на север, освободив Аль-Латаминский выступ, Хан-Шейхун и другие районы. В настоящее время, однако, вновь введенное перемирие в регионе продолжает систематически нарушаться джихадистами.

Так, массированные обстрелы не прекращаются в западных окрестностях Алеппо, из-за чего правительственные силы затем нанесли серию ответных ударов. Кроме того, исламисты силой и под угрозой расправы удерживают в зоне своего контроля мирное население провинции, не позволяя желающим выйти в удерживаемые центральными властями районы через пункт пропуска на окраине города Абу-Духур к востоку от Идлиба.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что в данном стратегическом регионе САР сталкиваются интересы сразу нескольких стран, из-за чего необходимое силовое решение конфликта с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) и другими террористическими организациями, к сожалению, осложнена политическим аспектом. Урегулирование в Идлибе уже сильно затянулось, но при дальнейшем давлении некоторых внешних игроков оно может затянуться еще.

«Этот район является точкой преткновения трех политических сил. С одной стороны – это Россия и Сирия, с другой – Турция, а с третьей – Соединенные Штаты и другие западные страны. Конечно, Москва и Дамаск стремятся истребить в Идлибской зоне радикальный исламизм, вернуть провинцию в конституционное поле и реализовать признанные всеми принципы территориального единства и независимости арабской республики. Анкара между тем играет двуличную роль, рассчитывая сохранить в этом регионе собственное влияние через подконтрольные бандгруппы», – пояснил эксперт.

Американцы тем временем, хотя и не присутствуют в Идлибе, тем не менее регулярно используют его в своей информационной войне против РФ и САР. И, безусловно, чем больше подобных очагов нестабильности сохраняется в Сирии, тем более выгодная ситуация складывается для Вашингтона.

«США заинтересованы в дальнейшей дестабилизации в стране. Поэтому я думаю, что в условиях дальнейшего внешнего вмешательства боевики в регионе будут продолжать удары и попытки атак. Правительственные войска, соответственно, будут время от времени отвечать, в том числе путем подобных наступлений, как августе, за что вновь будут получать осуждение и призывы от западных стран перестать якобы подрывать гуманитарную обстановку. Американцы при этом сами будут стимулировать боевиков на активность. Поэтому без широкого дипломатического обсуждения проблемы тут тоже будет не обойтись», – подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.