Стартовавший с «Байконура» «Союз МС-15» с первым космонавтом ОАЭ вышел на орбиту

Москва, 25 сентября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала с космодрома «Байконур».

На борту «Союз МС-15» находятся три космонавта. В этот раз полет космос совершает первый представитель ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Также в состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавт NASA Джессика Меир.

Ракета-носитель стартовала с «Байконура» в 16.57 по московскому времени. Отмечается, что это последняя ракета, при создании которой использовались украинские комплектующие.

Стартовавший «Союз-ФГ» уже вышел на орбиту.

«Есть отделение космического корабля», — констатировал диктор на наблюдательном пункте «Байконур​​​а».

На данный момент пилотируемый корабль совершает шестичасовой полет к Международной космической станции. Стыковка «Союз МС-15» в МКС запланирована на 22.46 по московскому времени в среду.

Ранее стало известно, что Аль-Мансури должен провести на борту Международной космической станции восемь дней. Он вернется на Землю 3 октября. По результатам его полета, вероятно, будет принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос.

70-й запуск ракеты «Союз-ФГ» стал заключительным стартом в истории этой ракеты. Кроме того, это крайний старт с «Гагаринского старта» — именно с него в космос отправился Юрий Гагарин — перед закрытием объекта на модернизацию.