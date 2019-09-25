Пропавших россиян будут искать по геолокации на их мобильных устройствах

Москва, 25 сентября. Пропавших россиян начнут искать по геолокации на их мобильных устройствах. Госдума приняла в первом чтении проект, упрощающий поиск пропавших людей.

Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о праве правоохранительных органов запрашивать информацию по местоположению мобильного устройства таких граждан у сотового оператора без судебного решения.

Основанием станет мотивированное постановление одного из руководителей соответствующего органа.

«Про данным МВД, в России ежегодно в розыск объявляется около 60 тысяч человек, до тысячи человек ежегодно погибает в лесу или иных труднодоступных местах. При этом порядка 90% пропавших в момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, и он остается включенным в течение двух-трех дней с момента начала поиска», — обосновала необходимость принятия таких мер одна из авторов инициативы, депутат Татьяна Касаева.

В ходе обсуждения особую озабоченность у парламентариев вызвала возможность злоупотребления при использовании предлагаемого механизма.

В частности, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи предположил, что необходимо «подумать об ужесточении контроля за такими действиями и ответственности в случае, если они (данные. — Прим. ФАН) будут использованы не по назначению».

Касаева, в свою очередь, напомнила, что в законодательстве предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.