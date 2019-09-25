Путин назвал причину снижения инфляции в РФ

Москва, 25 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной резкого снижения инфляции в России стала в том числе «подкрутка» Центробанком макроэкономических показателей.

В среду Путин проводит совещание с членами правительства. Главной темой совещания стали дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышение доходов населения. Президент РФ заявил, что причиной снижения инфляции в стране стала «подкрутка» ЦБ в ожидании поступления 700 млрд рублей. Однако средства задерживаются из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе выступления отметил, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось. Сейчас инфляция составляет менее 4%, в начале октября она опустится до 3,6%, а в начале 2020 года – до 3%, заявил Орешкин.

Глава государства отметил, что снижение уровня инфляции понятно, ведь «навес» образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. ЦБ «подкрутил» макроэкономические показатели, что и привело к инфляции ниже целевых показателей, заключил Путин. Орешкин возразил, что ситуация на самом деле не совсем такая.

«Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что Вас перебил», — добавил Путин.

Кроме того, в ходе совещания Путин поставил задачу увеличить в два раза прирост инвестиций в основной капитал в 2020 году, чтобы в 2021 году рост ВВП превысил 3%. Для решения этой задачи, по его словам, необходимо увеличить темпы роста инвестиций в основной капитал с текущих 2% до 5% уже в 2020 году, подчеркнул Путин. Президент РФ добавил, что задача стоит непростая и амбициозная.