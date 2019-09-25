Путин поставил задачу увеличить темпы роста инвестиций в 2020 году до 5%

Москва, 25 сентября. Прирост инвестиций в основной капитал должен увеличиться в два раза уже в будущем году, чтобы рост ВВП в 2021 году превысил 3%. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Кабмина.

Российский лидер напомнил, что правительство уже приняло прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года, на его базе формируется проект бюджета. В соответствии с прогнозом, прирост ВВП в 2021 году должен превысить отметку в 3%, отметил Путин.

Для решения этой задачи, по его словам, необходимо увеличить темпы роста инвестиций в основной капитал с текущих 2% до 5% уже в 2020 году.

«Это непростая, амбициозная задача», — отметил глава государства.

Напомним, на днях президент РФ и премьер-министр Дмитрий Медведев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили параметры бюджета страны на 2020-2022 годы. По словам главы Кабмина, он будет сбалансированным и профицитным на протяжении всех трех лет и выступит основным инструментом достижения национальных целей развития, обозначенных в майских указах президента.

В целом в 2020-2022 годах на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируют направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.

Ранее глава министерства экономического развития Максим Орешкин указал, что за 2018 год увеличилась динамика инвестиций, ее рост составил 4,3%, кроме того, за два года увеличился показатель капиталовложений — 9,1%. Министр напомнил, что в марте 2019 года инфляция составила 5,3%.