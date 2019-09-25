Инициатор создания «Миротворца» назначен замглавы МВД Украины

Киев, 25 сентября. Экс-депутат Верховной рады и внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назначен заместителем главы МВД. Он также известен как инициатор создания скандального сайта «Миротворец».

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Украины, говорится о новых назначениях в МВД. Отмечается, что первым заместителем министра внутренних дел страны стал Сергей Яровой. Также были назначены пять заместителей главы МВД: Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александра Гогилашвили. Назначения вступят в силу с 26 сентября.

Напомним, скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На сайте публикуют персональные данные тех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. В списки сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность.

После убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова, чьи личные данные незадолго до преступлений были опубликованы на «Миротворце», против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. По требованию представителя Евросоюза проект был закрыт, однако позже возобновил свою деятельность.

Ранее стало известно, что уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заместителя министра юстиции Михаила Гальперина включили в базу скандального сайта. Также в списки «Миротворца» попал британский юрист Майкл Свейнстон, готовивший позиции России на слушаниях в Европейском суде человека по Крыму.