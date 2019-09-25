Меркель раскритиковала эмоциональную речь 16-летней Греты Тунберг в ООН

Берлин, 25 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала шведскую девочку-эколога Грету Тунберг, которая выступила в ООН.

В целом немецкий лидер согласна с аргументами 16-летней экоактивистки, однако при этом считает, что в речи Тунберг есть один серьезный недостаток. Школьница ни разу не упомянула современные технологии, такие как альтернативная энергетика, которые позволяют внедрять современные экологические стандарты.

«Вчера она эмоционально выступила в ООН, но при этом не уделила достаточного внимания тому, как новые технологии существенно помогают в сфере энергетики и защиты климата. Я придаю им большое значение, так как они помогают продвигаться к достижению наших целей», — отметила канцлер.

В то же время сама Меркель после этих слов также подверглась критике. Ей досталось от немецкой партии зеленых, которые уверены, что власти Германии поддерживают экологичные технологии только на словах. На деле же правящая коалиция создает преграды для их внедрения.

Напомним, что у Греты Тунберг диагностирован синдром Аспергера (нарушение психического развитие, сопряженное с трудностями в общении), обессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность разговаривать в особых социальных ситуациях). Тем не менее школьница с 15 лет занимает активную экологическую позицию и проводит разные акции в защиту окружающей среды, в результате чего ее выдвинули на Нобелевскую премию мира.

23 сентября она выступила с эмоциональной речью в ООН, в которой, едва сдерживая слезы, пристыдила мировых лидеров за то, что они не уделяют защите природы достаточного внимания. Грета обвинила их в том, что по-хорошему она должна находиться в школе, а не на трибуне ООН, но у нее «украли детство». Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.