Донецк, 25 сентября. Группа украинских офицеров, поддерживающих экс-президента Украины Петра Порошенко, планирует сорвать процесс разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

По данным разведки Народной милиции ДНР, группа украинских военнослужащие из числа командного состава ВСУ готовят заговор против президента Украины Владимира Зеленского. Украинские офицеры намерены сорвать процесс разведения сил и средств в Донбассе.

«Мы располагаем информацией о том, что военнослужащие из числа командного состава вооруженных сил Украины, находящиеся под влиянием бывшего президента Украины Петра Порошенко, намерены сорвать разведение сил и средств», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в ближайшее время будет обнародована более подробная информацию по данному делу.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Новый президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен как можно скорее завершить гражданскую войну в Донбассе. При этом Зеленский неоднократно отмечал, что разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе должно стать первым шагом к прекращению вооруженного противостояния.