Недавно в Камеруне прошли особые дни памяти. Жители республики проявили солидарность с одной из первых политических партий в стране — Союзом народов Камеруна, отмечая годовщину смерти основателя и первого руководителя этой партии Рубена Ум Ниобе. 13 сентября 1958 года он погиб в бою, попав под пули солдат французских колониальных войск. Это произошло в деревне Либеллингой в чаще лесного массива Ньонг-Санага в Камеруне. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Для Робера Бапу Липо, генсекретаря Союза народов Камеруна, единственными преступлениями Ум Ниобе были смелость, его позиция и преданность народу Камеруна в деле освобождения страны. Он боролся за независимость и воссоединение двух частей страны — Французского Камеруна под господством Парижа и присоединенного к Нигерии Западного Камеруна, находившегося под британским правлением. Именно Рубен Ум Ниобе донес голос Камеруна до ООН в 1958 году.

«Не будучи вооруженным, не пропагандируя насилие и ненависть, будучи человеком мира, справедливости и правды, Рубен Ум Ниобе пал под пулями французской армии. После ужасов, совершенных, в частности, немецкими колонизаторами, вслед за некоторыми другими лидерами камерунского сопротивления, среди которых Мандола, Нанга Ебоко, Мартин Пол Самба, Дуала Манга Белл, которые были повешены, Ум Ниобе до последнего вздоха боролся и погиб за дело. О нем можно сказать так: «Кому принадлежит Камерун?», «Кому принадлежит право управлять независимостью Камеруна?» — сказал Робер Бапу Липо журналистам и активистам. Они были приглашены для участия в мероприятиях памяти мучеников борьбы за независимость Камеруна и мероприятий в честь 61-й годовщины смерти лидера Союза народов Камеруна.

Памятные мероприятия члены партии организовали во многих городах Камеруна. В программе событий посещение деятелями партии семей мучеников, погибших в борьбе за независимость страны, возведение памятников, общественные встречи.

Своевременная повестка дня

Союз народов Камеруна намерен воспользоваться представившейся возможностью, чтобы воспитывать в сознании молодежи любовь к Родине, чувство самопожертвования, необходимость сохранять сплоченность ради единства народа. В Камеруне присутствуют сепаратистские настроения, которым сопутствует атмосфера войны и трагедии для мирного населения, также в стране сложная обстановка в сферах образования и экономики.

Сепаратистский кризис за три года унес жизни более чем двух тысяч человек. Многие деревни в северо-западных и юго-западных районах полностью опустели. Все попытки найти решение не принесли положительных результатов, достаточных для того, чтобы положить конец нестабильности в регионе, насилию и нарушениям прав человека в тех районах Камеруна, где вооруженные группы и национальные силы обороны не могут придти к соглашению.