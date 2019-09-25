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Путин поручил обеспечить регионы РФ топливом на время отопительного сезона

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Путин поручил обеспечить регионы РФ топливом на время отопительного сезона

Москва, 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить необходимые запасы топлива на время отопительного сезона в российских регионах. Об этом российский лидер заявил на совещании с членами правительства в среду.

Путин заслушал доклады министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака о подготовке к зиме. Президент РФ дал поручение внимательно следить за подготовкой к отопительному сезону.

«Я прошу вас самым внимательным образом за этим (подготовкой к отопительному сезону — Прим. ред) наблюдать», — заявил глава государства.

Президент РФ подчеркнул, что есть особенно проблемные регионы. На них необходимо обратить особое внимание, чтобы в полном объеме обеспечить ресурсами, добавил Путин.

«Там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантированно в нужных объемах — и угли чтобы были, и мазут чтобы топочный был», — заявил президент РФ.

В понедельник отопительный сезон стартовал в Москве. Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, на процесс регулировки температуры может потребоваться до пяти дней.

Кроме того, в среду о готовности к отопительному сезону заявили и власти Санкт-Петербурга. Город на восемь дней раньше срока приступил к отопительному сезону, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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