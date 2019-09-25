Донбасс, 25 сентября. ВСУ применили дальнобойную артиллерию по ЛНР. Донецк утром подвергся обстрелу из артиллерии и минометов. Силы ООС готовят провокации на мариупольском направлении. Местные жители оставляют для бойцов ВСУ растяжки и мины. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой и Луганской Народной Республики, сообщают оборонные ведомства государств. Впервые за длительное время, на луганском направлении вооруженные формирования Украины применили дальнобойную артиллерию калибром 152 мм, обстреляв поселок Чернухино.

В ДНР обстрелы велись на всех ключевых направлениях с применением тяжелых 120-мм минометов и других вооружений. В обеих республиках украинские силовики вели обстрелы из автоматических и ручных гранатометов, а также минометов 82-мм калибра. Уже в среду после трех часов ночи Донецк подвергся обстрелам из тяжелых минометов и артиллерии. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

Активизация на мариупольском направлении

В последнее время военная обстановка обострилась на южном направлении обороны ДНР. Комбриги украинской армии, не стесняясь, отдают приказы на ведение огня по мирным населенным пунктам ДНР. При обстрелах задействовалась 122-мм и 152-мм артиллерия. Помимо ранения женщины осколком снаряда в Коминтерново, в поселке Октябрь повреждены линии электропередач и газоснабжение.

По информации Народной милиции ДНР, активизация военных действий со стороны ВСУ связана с приездом в места дислокации 36-й бригады морской пехоты ВСУ нескольких журналистских групп, снимающих пропагандистские видео для украинских СМИ. Отмечено прибытие корреспондентов из ICTV, Интера, 24 канала, 5 канала, 1+1, Радио Свобода и Региональной дирекции UA Донбасс и ТРК Украина. Командиру бригады было дано указание лично контролировать съемки фото и видео, с помощью которых можно обвинить народную милицию ДНР в нарушении минских соглашений.

Перестрелка в ВСУ

Пьяная драка военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ закончилась перестрелкой. Об этом рассказал представитель управления НМ ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, на позициях ВСУ в районе Троицкого, несколько выпивших солдат устроили разборки с применением оружия. В результате раненый боец попал в больницу с огнестрельным ранением.

Командир бригады Кащишин скрыл происшествие от вышестоящего руководства и выдал ранение за боевую потерю, случившуюся в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

Местные жители защищают свои дома

Военнослужащие украинской армии, не имеющие достаточного материального снабжения и теплых вещей, совершают воровские набеги на частные дома в зоне проведения силовой операции. Как проинформировал представитель оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов, очередной такой случай зафиксирован в поселке Новотроицкое.

Бойцы из 35-й бригады морской пехоты ВСУ, сунувшись за забор одного из частных домовладений, напоролись на самодельное минно-взрывное устройство. Украсть и вывезти чужие металлоконструкции не получилось — в результате подрыва один солдат погиб и еще один с ранениями доставлен в больницу. Командир батальона оформил смерть и ранение бойцов ВСУ как боевые потери.

Но сам по себе инцидент весьма показателен с точки зрения отношения местного населения к своим «защитникам». Получается, что мирные жители Донбасса уже доведены украинскими «освободителями» до такой степени отчаяния, что готовы физически уничтожать солдат ВСУ. Не ровен час в Донбассе появятся боевые отряды из местных жителей, которые будут сокращать ряды армии Киева. Партизанские отряды, уничтожающие боевую технику и арсеналы ВСУ в зоне боевых действий, уже действуют.