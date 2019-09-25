Власти Германии получили послание Путина по РСМД

Берлин, 25 сентября. Власти Германии получили послание президента РФ Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и намерены изучить его вместе с партнерами по Евросоюзу и НАТО. Об этом рассказали в кабмине ФРГ.

«По нашим сведениям, и другие союзники и партнеры получили подобное письмо. Теперь мы, в том числе с нашими близкими партнерами в НАТО и ЕС, проанализируем его», — подчеркнули в правительстве.

Представитель кабмина заявил, что Берлин всегда открыт для диалога с Москвой, если он сопровождается намерениями решить назревшие проблемы.

Напомним, Москва уже выступала с подобным предложением в адрес стран НАТО, но тогда не нашла встречной заинтересованности, о чем лидер РФ упомянул в новом документе. Президент призвал поддержать усилия России, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Москва.

ДРСМД был окончательно расторгнут по инициативе США 2 августа 2019 года. Поводом для выхода из договора для Вашингтона послужили безосновательные обвинения, направленные в сторону России: в США утверждали, что Москва якобы нарушает условия договора. При этом отступления от положений ДРСМД неоднократно были замечены за Штатами. Россия все обвинения опровергла.

Как считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, выход из ДРСМД стал для США спланированной акцией, позволяющей Вашингтону возобновить производство и испытания ракет средней и меньшей дальности. Эти слова подтверждаются тем, что уже в августе США приступили к испытаниям ракет, которые ранее попадали под запрет ДРСМД, сообщает Infox.ru.