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Греф предрек мировую революцию в госуправлении

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Греф предрек мировую революцию в госуправлении

Москва, 25 сентября. Все государства мира находятся на пороге проведения первой революции государственного управления, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления», — заявил глава Сбербанка на XXIII международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

Греф пояснил, что четвертая промышленная революция привнесла столько новых технологий, что поставила все государства мира перед необходимостью проведения первой революции государственного управления. Глава Сбербанка предрек революцию в области госуправления, расширение линейки чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением и начинать внедрять инновации.

Кроме того, Греф, выступая на конгрессе, назвал три главных качества «человека будущего». Главными качествами «человека будущего» являются высокая степень креативности, развитое системное мышление и высокий уровень умения достигать результата, заявил глава Сбербанка. Греф добавил, что таких людей, которые обладают всеми тремя необходимыми качествами, нужно готовить еще со школы и детского сада, воспитывать эти качества всю жизнь.

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