Демократы объявили Трампу войну, которая может перерасти в гражданскую

Демократы из Палаты представителей США во вторник, 24 сентября 2019 года, запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа, что стало третьим прецедентом подобного рода за всю американскую историю. Это явилось результатом затяжного конфликта между Демократической партией, где группируется глобалистская либеральная элита США, нацеленная на агрессивное распространение американского влияния по всему миру, и главой Белого дома с его сторонниками, которые придерживаются умеренно протекционистской национальной политики.

Демократы против Трампа

Интересно, что формальным поводом для начала процедуры импичмента стали телефонные переговоры между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе них американский президент якобы «надавил» на украинского коллегу, чтобы тот провел расследование возможной коррупции со стороны Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который был вице-президентом США при Бараке Обаме.

Хантер Байден несколько лет занимал пост в правлении украинской газовой компании «Бурисма Холдингс». Его отец считается одним из основных конкурентов Трампа на будущих выборах в 2020 году. Подробности переговоров просочились в прессу благодаря анонимному информатору из администрации президента, который разгласил секретные сведения.

Кроме того, Трампу вменяется в вину, что он временно заблокировал 400 млн долларов так называемой финансовой помощи Украине, которые ранее были выделены Конгрессом. По словам Трампа, решение о блокировке было принято из-за подозрений в нецелевом расходовании средств украинской стороной. Фактически, происходящее сейчас в Америке — это очередная важная фаза войны элит, которые быстрыми шагами ведут США к грандиозному политическому, экономическому и цивилизационному коллапсу.

Импичмент Трампу вывел на новый уровень войну консерваторов и либералов-глобалистов

Складывается впечатление, что американские политики-либералы ведут себя так, будто законы существуют только для президента и его консервативно настроенных приверженцев, а вовсе не для них самих. Известно, что в мае 2018 года группа сенаторов-демократов направляла требование к украинскому правительству с целью расследования действий Дональда Трампа и так называемого российского вмешательства, которое де-факто было ни чем иным, как медийной фальшивкой, за создание которой никто так и не был привлечен к ответственности.

По сути, это было равносильно нынешним действиям президента, которые расцениваются демократами как преступные. Кроме того, Джо Байден ранее хвастался тем, что напрямую настоял на увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который возглавлял расследование по поводу коррупции в компании «Бурисма Холдингс», где заправлял сын Байдена. Джо Байден в интервью фактически признавался, что шантажировал украинское руководство возможной блокировкой финансовой помощи в размере 1 млрд долларов.

Демократы предпочли закрыть глаза на это, хотя имел место не только прямой конфликт интересов, но и присутствовали очевидные доказательства, что второй человек в стране действовал в явно корыстных целях. Конгресс тогда никак не отреагировал на действия вице-президента.

Импичмент как отправная точка общенационального кризиса в США

Выяснилось, что Эндрю Бакай, адвокат, представляющий интересы информатора, который обнародовал переговоры Трампа и Зеленского, ранее работал на Хиллари Клинтон и Чака Шумера, лидера Демократов в Сенате США.

Следовательно, ни о какой объективности антитрамповского расследования и последующих слушаний по импичменту не может быть и речи. Либеральная элита твердо намерена уничтожить Трампа, который тем не менее собирается дать жесткий отпор. Все это грозит множеством новых скандалов, уличными боями между консерваторами и либералами, полной парализацией внутренней и, особенно, внешней политики США. Учитывая, что президент имеет множество преданных сторонников, противостояние имеет все шансы перерасти в гражданский конфликт гигантских масштабов.

После того, как Хантер Байден вступил в совет директоров украинской газовой компании «Бурисма Холдингс», консервативная пресса стала задаваться множеством вопросов. В частности, является ли компания «Бурисма» — реальной компанией, или же это просто липовое, не существующее предприятие для отмывания денег? Каким образом в совет директоров «Бурисмы» попал сын американского вице-президента? Принимал ли Байден прямое участие в назначении своего сына в совет директоров украинской компании? Понимал ли Байден, что участие его сына в деятельности иностранной компании создает конфликт интересов? На эти и другие вопросы вот уже пять лет нет четких ответов. Однако вместо того, чтобы подробно расследовать потенциально незаконные и неэтичные действия Байдена, Конгресс США решил объявить импичмент президенту.