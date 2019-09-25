В Госдуме объяснили нападки Трампа на Венесуэлу и социализм

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка никогда не станет социалистической страной. По его словам, за прошедший век социализм и коммунизм якобы стали причиной смерти 100 миллионов человек.

«Америка никогда не станет социалистической страной. В последний век социализм и коммунизм убили 100 миллионов людей. К сожалению, мы видим в Венесуэле, что число погибших в этой стране растет», — сказал Трамп.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, почему Трамп так ненавидит социализм и в резких тонах высказывается против этого государственного строя.

«Для Трампа капиталистическая модель является базовой, и в его понимании она системно сбалансирована. Социализм — это все-таки узкая, фрагментарная попытка, идущая вразрез с тысячелетней логикой элитарного строительства общества. Тысячу лет общество строилось не как общество равных, а как общество князей — подчиненных, рабов — работорговцев. То есть всегда была эта градационная вертикаль. И в этом плане Трамп защищает тысячелетнюю мировую позицию», — говорит парламентарий.

По его словам, самостоятельность и независимость Венесуэлы раздражает Вашингтон, поэтому он и пытается всеми возможными методами подавить «инакомыслие», поскольку США боятся, что и другие страны восстанут против них.

«Социализм — это просто прикрытие. Это — обычная конкуренция наций. Принцип, согласно которому происходит подавление любых государств, которые как-либо тебе мешают. И понятно, что Венесуэла мешает США, она создает прецедент такого партизанского восстания и демонстрирует, что можно не подчиняться американской вертикали власти. И американцы хотели бы этот болезненный прецедент как можно быстрее подавить, чтобы у других стран не было соблазна так же себя вести. У той же России, Китая, Индии», — продолжает российский политик.

Напомним, самозванец Хуан Гуайдо в январе текущего года незаконно провозгласил себя «исполняющим обязанности президента». Его «самоназначение» сразу же поддержали США и их сателлиты. Против выступили Россия, Китай, Турция и ряд других стран. Он выразили поддержку легитимно избранному главе государства Николасу Мадуро.