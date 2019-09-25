Зеленский принес в ГА ООН пулю и рассказал о «российской агрессии»

Нью-Йорк, 25 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский принес на заседание ГА ООН пулю и обвинил Россию «в ведении войны против Украины в центре Европы».

Зеленский добавил, что считает своими первоочередными задачами завершение боевых действий на юго-востоке Украины, а также возвращение всех «оккупированных территорий».

«Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор», — подчеркнул он.

Затем Зеленский продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм, заявив, что от такой пули погиб солист парижской национальной оперы Василий Слепак.

«Он украинец. <...> Он погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии», — добавил политик.

Президент Украины отметил, что стоит такая пуля всего десять долларов, и, «к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни».

Выступление Зеленского тут же прокомментировал блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Он напомнил, как пятый президент Украины Петр Порошенко в январе с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе потрясал продырявленным куском металла, заявляя, что он выпилен из обшивки автобуса, обстрелянного под Волновахой.

«Зеленский в ООН принес пулю. В ближайшие часы мемы о куске автобуса и паспортах погасят рейтинг процента на 3. Давайте. Мочите себя. Закапывайте», – написал Шарий на своей странице в Facebook.

Отметим, что попытки Киева обвинить Россию и ополченцев ДНР и ЛНР в обстреле автобуса в Волновахе, развенчали наблюдатели ОБСЕ. По словам постпреда РФ в этой организации Андрея Келина, данные миссии показали несостоятельность версии Киева. С самого начала гражданской войны на Украине Москва не устает повторять, что не является участницей этого конфликта и, наоборот, заинтересована в том, чтобы кризис в этой стране закончился как можно скорее.