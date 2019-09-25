Путин поручил «позитивно решать» вопросы пострадавших от паводка в Иркутской области

Москва, 25 сентября. Все обращения пострадавших от паводка в Иркутской области должны быть не только рассмотрены, но и «позитивно решены». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства распорядился о порядке работы с обращениями граждан и заявил, что в ближайшее время ждет доклады по итогам рассмотрения каждой из просьб, с которыми к нему обращались жители пострадавших от паводков территорий.

Путин напомнил, что во время поездки в пострадавший от наводнения город Тулун было зафиксировано 117 обращений от жителей.

А также о том, что ранее он просил вице-премьера Виталия Мутко, главу Минстроя Владимира Якушева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко взять на себя «для реализации» по части от всех обращений.

«Я просто уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений, к их реализации. Хочу обратить ваше внимание на то, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены», — сказал Путин.

Президент сообщил, что взять под собственный контроль вопрос с обращениями должен его полпред в Сибири Сергей Меняйло.

Он также сказал, что в ближайшее время администрация сообщит о сроке предоставления докладов по обращениям.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за продолжительных дождей вода в шести реках поднялась до критического уровня, было потоплено несколько сотен домов.

Президент России поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим и ликвидировать последствия наводнений. Он также запретил предоставлять земельные участки в зонах подтопления в Дальневосточном федеральном округе.

В июле глава российского государства Владимир Путин распорядился о начале выплат пострадавшим. В зоне подтопления летом этого года оказались более 3,7 тысячи домов. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.