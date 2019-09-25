Зачем Россия помогает «далекой, но нашенской» Венесуэле

Пока в Нью-Йорке на 74-й Генеральной ассамблее ООН, где президент США Дональд Трамп соперничает за звание «ньюсмейкера номер один» со шведской школьницей Гретой Тунберг, кипят нешуточные страсти, президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию с рабочим визитом. Совершен тихий дипломатический ход, который наглядно подчеркивает новую диспозицию сил на международной арене. Диспозицию, в которой ни США, ни «коллективный Запад» в целом уже не могут диктовать свою волю и «проецировать силу» в любой точке нашей планеты, если с этим не согласны в России и в Китае.

Где сейчас самопровозглашенный и признанный Соединенными Штатами «временный президент» этого латиноамериканского государства Хуан Гуайдо? Небось, выступает с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, где ему освободили место за счет Владимира Зеленского? Нет, что-то не видно и не слышно. Торжественно, под всенародные аплодисменты, вступает в президентский дворец Мирафлорес, раз уж «узурпатор и ненавистный диктатор» Мадуро покинул и это здание, и территорию Венесуэлы? Тоже нет. А что тогда? Получает 52 миллиона долларов американской помощи? Это — да, это — факт.

А Мадуро — в Москве. Встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем — с «группой российских бизнесменов». Ранее планировалось его участие в работе Валдайского форума в Сочи 30 сентября — 3 октября, но, видимо, ситуация потребовала более срочных решений. Активы Венесуэлы за рубежом плотно заблокированы, почти все текущие продажи нефти за доллары с использованием системы SWIFT — тоже. Внутриполитическая ситуация в стране улучшается, диалог с оппозицией уже привел к возвращению проправительственных депутатов к работе в Национальной ассамблее, а вот социально-экономическая остается более чем тяжелой. Гиперинфляция (в 13700 раз за 2018 год) национальной валюты боливара, безработица, охватившая больше трети (34%) трудоспособного населения, снижение реальных доходов и уровня жизни населения потенциально богатейшей страны загоняют Венесуэлу если не в каменный век, то очень близко к этому.

Россия, как отметил Путин на встрече с Мадуро, готова в этих сложнейших условиях оказывать официальному Каракасу комплексную помощь, в которую входят поставки продовольствия и медикаментов, сотрудничество в сфере энергетики и обороны, инвестиции в венесуэльскую экономику, видимо, предоставление дополнительных кредитов и подключение к альтернативной системе международных финансовых расчетов. Не исключено, что эти вопросы обсуждались также на прошедших 24 сентября, буквально накануне визита Мадуро, встречах российского президента с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Конечно, «тянуть» — хотя бы и частично — на себе еще и неблизкую Венесуэлу — занятие не слишком благодарное. И оппозиционные вопли насчет «для Мадуро деньги есть, а для своих пенсионеров нет» по этому поводу вполне предсказуемы и даже неизбежны. Но «взялся за гуж — не говори, что не дюж»: раз уж России, защищая свои интересы от различных притязаний извне, пришлось выйти на уровень глобального противостояния с США и их союзниками, то это требует и сил, и дополнительных расходов.

Тем более, что Венесуэла — вовсе не «черная дыра», где любая помощь исчезнет безвозвратно. Она обладает крупнейшими в мире запасами нефти, что на сегодняшний день в свете весьма неоднозначных событий в Саудовской Аравии приобретает особое значение. Не говоря уже о геостратегическом потенциале этой латиноамериканской страны, которая при Уго Чавесе стала и до сих пор продолжает оставаться центром антиамериканского «боливарианского» движения, явно стоящего накануне своего ренессанса, поскольку поднятая Вашингтоном «правая волна» уже сходит на нет даже в Аргентине и Бразилии, что лишний раз подтверждается неудачной попыткой госпереворота в Каракасе с Гуайдо в главной роли, а также возобновлением деятельности леворадикальной группировки FARC в Колумбии.

В общем, как говорил когда-то нелюбимый либералами всех стран Владимир Ленин, «край далекий, но нашенский». И если советское руководство после Карибского кризиса 1962 года вообще сняло со своей повестки дня территориальное расширение Советского Союза, что, на мой взгляд, стало одной из причин краха этого проекта, то сегодня в Кремле, похоже, начинают преобладать совсем другие настроения. И в этом свете слова Мадуро о «российской родине» могут объясняться не только случайной оговоркой или неточностями перевода. В конце концов, чем Венесуэла или Сербия хуже Крыма и где прописан запрет на интеграционные процессы между разными странами мира? Опыт США и Евросоюза нам в помощь!