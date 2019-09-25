Главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналисту Александру Малькевичу не дали выступить в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека с докладом о пытках и других случая нарушений прав человека незаконным правительством национального согласия (ПНС).

Об этом рассказал сам Малькевич. По его словам, ознакомившись с текстом доклада заранее, организаторы сессии «неожиданным образом» изменили программу заседания.

«После моего короткого выступления расширенное заседание по ситуации в Ливии было сокращено вдвое, а ранее согласованный и заявленный мой доклад был вообще отменен. Фактически представителю из России запретили выступить на этой высокой площадке с рассказом о том, какое безобразие с нарушением прав человека происходит сегодня в Ливии. О том, в каких условиях там содержатся сотни иностранных граждан, включая двух россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — сообщил глава ФЗНЦ.

По словам Малькевича, выступление спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе тоже попытались сорвать.

«Он поднимал действительно серьезные вопросы. Говорил, что в стране правят бандиты. Однако большинство спикеров, выступавших после него, мне показалось, пытались просто заболтать его речь. Они слили ценное время своими пространными рассуждениями о необходимости переговоров и восстановлении мира в Ливии. Никаких конструктивных предложений не высказывалось», — пояснил Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Так же глава ФЗНЦ отметил, что только от некоторых НКО, которым позволили выступить, исходили какие-то конструктивные предложения. В частности, они высказались за создание международного трибунала по преступлениям в Ливии.

«В ходе обсуждения этого вопроса я активно выступал с места. Однако большего мне не позволили. Доклад, который я подготовил и, пройдя все необходимые бюрократические процедуры Совета, сдал сегодня утром секретариату в 25 экземплярах, мне прочитать не дали. Я собирался рассказать о необходимости создания международного трибунала, о связях ПНС с боевиками, о несостоятельности обвинений, выдвинутых против арестованных российских социологов, об условиях содержания в ливийских тюрьмах. Со мной приехал капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев, который в ливийской тюрьме провел три года и был свидетелем пыток над заключенными», — добавил Малькевич.

Но, проанализировав доклад Малькевича, секретариат запретил ему выступать с ним. К главе ФЗНЦ подошли сотрудники и заявили: «Вы выступать не будете».

«Сказали, что для моего выступления нет времени, хотя я заранее подал заявку. Более того, несколько выступлений отменилось. Все это при том, что обсуждение Ливии планировалось в двух частях: с 9 до 12 и с 12 до 15. Это указано на сайте Совета в расписании сессии. На мой вопрос, как же может не хватить времени с таким расписанием, ответили, что вторую часть обсуждения Совет решил отменить. Все это, конечно, является вопиющим нарушением регламента», — заключил Малькевич.

В мае 2019 года структурами Правительства национального согласия (ПНС) были похищены двое россиян — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан. Задержанные граждане РФ — сотрудники Фонда защиты национальных ценностей. В Ливии они проводили социологическое исследование с разрешения местных властей, однако завершить работу им не дали.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обратился к правоохранительным органам России с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию россиян в Ливии. Фонд просит провести проверку и допросить сотрудников «Проект.Медиа», «Центра Досье» и других причастных к «расследованию» лиц.