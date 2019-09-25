Игорь Крутой показал трогательное видео танца с внучкой

Москва, 25 сентября. Российский композитор Игорь Крутой поделился с поклонниками видео с четырехлетней внучкой Деми-Роуз в костюме ангела. Танец композитора с маленьким ангелом растрогал подписчиков в Instagram.

На кадрах видно, что Крутой сидел на кухне, когда из-за угла выпорхнула внучка в костюме ангела с крыльями. Девочка подбежала к дедушке и одарила его подарками, в том числе статуэткой, похожей на «Оскар».

Удивленный таким подарком Крутой закружил внучку в танце и взял на руки. Девочка с любовью обняла дедушку, обвив его шею руками.

«Мой маленький ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной!» – написал Крутой.

Видео растрогало поклонников композитора. Подписчики не скрыли восторга и признались, что запись довела их до слез.

«Плачу», — написала irina120111.

«Так трогательно, чудесно», — добавила beliak78.

Деми-Роуз – третья внучка Крутого, девочку родила падчерица композитора Виктория. Еще двое внучек – Кристину и Риту – артисту подарил старший сын Николай. Крутой с радостью делится с подписчиками творческими успехами своих внучек. Ранее композитор опубликовал видео, на котором Деми громко распевает песни. Крутой пошутил, что так начинается сольная карьера его внучки.