Вышинский рассказал о работе машины по борьбе с журналистами на Украине

Москва, 25 сентября. Освобожденный из-под стражи главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил в Совете Федерации.

Вышинский представил доклад на тему «Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт». По его словам, после избрания Петра Порошенко президентом Украины в 2014 году украинские журналисты потеряли возможность честно и профессионально делать свою работу. В течение последних пяти лет журналисты на Украине подвергались уголовному преследованию и административному давлению.

«Гонения на редакции, обыски, лишения лицензий на вещания — все это стало обыденными реалиями в течение пяти лет. Но самое страшное — моих коллег на Украине убивают», — сказал Вышинский.

Он также добавил, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского ситуация в сфере свободы слова осталась прежней.

«Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдет с Порошенко, все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать», — отметил журналист.

Вышинский подчеркнул, что за четрые года работа на посту главного редактора портала РИА Новости Украина к редакции не было никаких притензий, однако за год до президентских выборов украинские правоохранители выдвинули против него ложные обвинения. Вышинский также напомнил, что Россия была единственной страной, которая за него вступилась.

«Отечество мое здесь <…>. И отечество — это единственная страна, которая первой встала на мою защиту, которая как отец защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась», — добавил журналист.

Напомним, в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве Кирилла Вышинского. Генеральная прокуратура Украины обвинила Вышинского в государственной измене. Вышинскому грозило до 15 лет лишения свободы.

В конце августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи. 7 сентября Вышинский прибыл в Россию.