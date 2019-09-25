Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. По ее словам, действия американского лидера показывают, что он предал долг президента, национальную безопасность и нарушил целостность выборов. Кого еще из президентов США коснулась процедура импичмента, как она проходит и чем обернется для США — в материале Федерального агентства новостей.

Президенты США, в отношении которых начинали процедуру импичмента

В истории США процедуру импичмента начинали трижды, но оба предшественника Трампа так и не были смещены с должности. Попытки начать процедуру импичмента предпринимались в отношении еще нескольких президентов США, однако они не находили необходимой поддержки у конгрессменов.

10 июля 1842 года конгрессмен Джон Боттс представил резолюцию об импичменте 10-го президента США Джона Тайлера. Основанием стало вето, которое тот наложил на тарифные законопроекты Конгресса. Резолюцию отклонили 127 голосами против 83 в Сенате.

24 февраля 1868 года Палата представителей проголосовала за импичмент 17-го президента США Эндрю Джонсона. Процедура началась после того, как глава государства без согласия Конгресса уволил министра обороны Эдвина Стэнтона. Позже в ходе судебного разбирательства в Сенате Эндрю Джонсон был оправдан с 35 голосами за и 19 против.

13 декабря 1932 года конгрессмен Луис Макфадден внес в Палату представителей резолюцию об импичменте 31-го президента США Герберта Гувера и обвинил его в росте уровня безработицы, налогов и в неуважении прав ветеранов. Однако документ был отклонен 361 голосом против 8.

В апреле 1952 года республиканец Пол Шафер представил резолюцию в отношении 33-го президента США Гарри Трумэна. Она содержала обвинения в незаконном увольнении генерала армии США Дугласа Макартура, а также в неуважении к Конгрессу и утаивании от него информации. Резолюция не была проведена.

8 августа 1974 года подал в отставку 37-й президент США Ричард Никсон. В 1972–1974 годах Палата представителей получила 39 резолюций об его импичменте в связи с уотергейтским скандалом (прослушка штаб-квартиры Демократической партии в Вашингтоне во время президентской кампании 1972 года. — Прим. ФАН). Ричард Никсон ушел с поста до рассмотрения дела в Сенате и был помилован следующим президентом США Джеральдом Фордом.

10 ноября 1983 года в Палату представителей поступила резолюция об объявлении импичмента 40-му президенту США Рональду Рейгану. Обвинения были связаны с нарушениями при вводе войск США в Гренаду. Резолюция была передана в юридический комитет, однако не продвинулась дальше.

19 ноября 1998 года в Конгрессе США проходили слушания по вопросу импичмента Билла Клинтона. 42-го президента США обвинили в лжесвидетельстве при даче показаний и воспрепятствовании правосудию. Это было связано со скандалом с Моникой Левински. По первому пункту Билла Клинтона оправдали 55 из 100 проголосовавших сенаторов, по второму — 50.

11 июня 2008 года Палата представителей Конгресса США направила резолюцию об импичменте президента страны 43-го президента Джорджа Буша-младшего. За передачу резолюции в юридический комитет проголосовали 251 депутат, против выступили 166, не голосовали 16. По словам автора резолюции Денниса Кусинича, президент США солгал нации, начав иракскую кампанию и тем самым нарушив присягу (всего 35 пунктов обвинения). Дальнейшее рассмотрение резолюции прекратилось ввиду истечения президентских полномочий Джорджа Буша-младшего.

6 декабря 2017 года Палата представителей Конгресса США большинством голосов отклонила резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. Против выступили 364 депутатов, за 58. Резолюция об импичменте была внесена демократом Элом Грином, по словам которого нахождение Трампа на посту президента привело к росту расизма и ненависти в американском обществе, а также была дискредитирована сама должность президента США.

Как проходит процедура импичмента

Согласно Конституции США, Конгресс может отстранить президента до окончания его срока в связи с тяжкими преступлениями и проступками.

Процедура импичмента начинается с определения статей обвинения и предъявления их Палате представителей юридическим комитетом. В дальнейшем проходит голосование. В том случае, если хотя бы одна из статей набирает объективное большинство голосов, президент считается подвергнутым импичменту.

После этого материалы дела направляются в верхнюю палату парламента США, а именно в Сенат. Этот орган проводит аналог судебного процесса под контролем главного судьи Верховного суда. Команда из Палаты представителей выступает в качестве обвинения. Кроме того, президент имеет право на адвокатов. Сенаторы в этом процессе выступают в роли присяжных.

Для отстранения президента необходимо, чтобы 2/3 сенаторов согласились с обвинением. В противном случае президент остается на своей должности.

Зачем нужен импичмент Трампа

Главной целью импичмента президента США Дональда Трампа, который инициировала Палата представителей Конгресса США, является понижение политического рейтинга действующего главы государства, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист и политолог Константин Блохин. Однако Блохин напоминает, что начать процедуру импичмента — это не то же самое, что ее закончить.

«Для того, чтобы ее оформить, нужно 2/3 голосов в Сенате, а он — за республиканцами. Республиканцы представляют партию Трампа. Поэтому, если они подпишутся под этим импичментом, то для них это будет политическим самоубийством. Они на это не пойдут», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, сама процедура импичмента занимает очень много времени, около 1,5 лет, подчеркивает политолог. Трамп спокойно закончит свой срок до конца президентства, отмечает он.

«Но тогда возникает вопрос, почему именно сейчас? Это связано с тем, что технически они все равно не смогут его оформить, т. к. Сенат — за республиканцами. Поэтому главная задача — понизить политический рейтинг Трампа и увеличить рейтинг Джо Байдена перед выборами. Противники Трампа хотят показать гражданам США, что нельзя голосовать за него, если он ходит под импичментом. Так, этот импичмент будет негативно влиять на Трампа», — сообщил собеседник ФАН.

К тому же процедура подорвет уверенность американских граждан в эффективности американских институтов как таковых, утверждает эксперт.