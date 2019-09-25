Зеленский опубликовал совместный снимок с Трампом и его супругой

Нью-Йорк, 25 сентября. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на официальном приеме у главы Белого дома и первой леди. Об этом сообщил глава украинского государства.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди», — написал Зеленский в микроблоге Twitter.

В соцсети президент Украины, который находится в Нью-Йорке с официальным визитом, опубликовал совместный снимок с Трампом, его супругой и своей женой. На фотографии все четверо стоят рядом и улыбаются. Зеленский уточнил, что в среду продолжит общение с американским коллегой в рабочем режиме.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.

Напомним, Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, его встреча с Трампом запланирована на 25 сентября. Ожидается, что лидеры государств обсудят возможности двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

Зеленский ранее пообещал пригласить своего американского коллегув Киев. Он признался, что рассчитывает на развитие отношений с США в положительном направлении.

Тем временем спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы Белого дома надавить на Зеленского для того, чтобы скомпрометировать своего ключевого оппонента по выборам 2020 года Джозефа Байдена.