Похититель картины Куинджи из Третьяковки получил три года колонии

Москва, 25 сентября. Замоскворецкий суд Москвы приговорил похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова к трем годам колонии строгого режима.

«Назначить наказание Чуприкову в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявил судья Елена Аверченко.

Прокурор просил суд приговорить злоумышленника к четырем годам заключения, однако суд принял решение назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Кроме того, Чуприкову зачтут девять месяцев, которые фигурант провел в СИЗО.

В конце января молодой человек вынес из Третьяковки картину «Ай-Петри. Крым». МВД России позже сообщило о задержании подозреваемого. Саму картину нашли в Одинцовском районе Московской области. Обвиняемый признал свою вину в содеянном и заявил, что таким образом хотел «привлечь внимание к себе». Ранее стало известно, что Чуприков выплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна.