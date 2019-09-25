Похищенный няней младенец найден мертвым в Тюменской области

Тюмень, 25 сентября. Похищенный няней пятимесячный малыш найден мертвым в Тюменской области, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Трагедия произошла в городе Заводоуковске Тюменской области. 24 сентября родители оставили пятимесячного малыша с 23-летней няней и уехали на похороны. Вернувшись домой, они не обнаружили ни девушки, ни своего ребенка.

По словам очевидцев, девушка ушла из дома в сланцах. Они добавили, что младенец был одет в шапочку и комбинезон, однако детское питание, по данным местных журналистов, няня с собой не взяла.

«В Заводоуковске возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета. — По данным следствия, 24 сентября в дневное время из дома по улице Северной похищен малолетний ребенок. Предположительно, ребенка забрала няня, которая за ним присматривала».

Девушка была задержана. По некоторым данным, она является сожительницей старшего брата пропавшего ребенка.

Поисками малыша занимались правоохранительные органы. Планировалось, что будут подключены волонтеры, однако оказалось поздно — ребенка нашли в лесу мертвым. На данный момент не установлено, по какой причине он скончался. Проводится расследование.

По информации тульских изданий, ребенок был найден в пакете. Однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

Ранее сообщалось, что женщина сбросила двоих детей с Некрасовского моста в Москве. По словам очевидцев, она вела себя неадекватно.