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Забывчивая Бузова оконфузилась на концерте в Чите перед полупустым залом

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Забывчивая Бузова оконфузилась на концерте в Чите перед полупустым залом

Чита, 25 сентября. Известная российская певица и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова смогла собрать лишь половину зала в Чите, куда она приехала с концертом в рамках своего тура по городам Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщают СМИ, выступление поп-звезды проходило в Забайкальской краевой филармонии, которая способна вместить 750 зрителей. Однако на концерт Бузовой набралась лишь половина зала. Об отсутствии ажиотажа говорит и то, что билеты, которые стоили от 2 до 4 тыс. рублей, можно было забрать до самого начала концерта.

При этом многие фанаты, побывавшие на выступлении, позже высказывали недовольство в соцсетях, критикуя певицу за откровенный наряд и пение под фонограмму, сообщает Пятый канал.

Отметим, что это не единственное, что смутило  читинцев. Некоторые из поклонников Бузовой обратили внимание на ее слова о первом визите в столицу Забайкалья.  Выступая перед полупустым залом, певица обратилась к фанатам: «Привет, мои хорошие. Вот мы с вами встретились. Впервые». Хотя на самом деле забывчивая Бузова уже выступала в Чите в 2007 году, еще когда была ведущей «Дома-2».

Ранее сообщалось, что Бузова в прошлом году заработала 1,2 млн рублей благодаря своему бизнесу. Певица владеет половиной компании «Бузова рест компани», которая имеет два ресторана в Москве и один в Петербурге. Впрочем ей далеко до рэпера Тимати, чья сеть Black Star Burger в прошлом году принесла ему 54 млн рублей.

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Источник: Пятый канал
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