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Собчак обвинила Лободу во лжи о беременности

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Собчак обвинила Лободу во лжи о беременности

Москва, 25 сентября. Телеведущая Ксения Собчак и певица Светлана Лобода разошлись во мнениях о влиянии беременности на женский организм.

Собчак взяла у певицы интервью, в ходе которого Лобода призналась, что старости не боится. Звезда видит себя в будущем матерью большого семейства.

Однако телеведущая напомнила собеседнице, что именно частые роды губят женский организм и приближают старость. Певица с ней не согласилась.

«Я молодею после родов», — констатировала она.

Это заявление вызвало у Собчак бурю эмоций. Она обвинила Лободу во лжи о беременности. По словам автора ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!», до родов она тоже слышала много рассказов о том, как это положительно влияет на представительниц прекрасного пола. Однако, по мнению телеведущей, это все неправда.

«У меня выпали все волосы, посыпались все зубы, как человек, который пережил радиацию, — призналась она. — Я еле-еле прихожу в себя».

Собчак обвинила Лободу во лжи о беременности

Однако Лобода не изменила своего мнения. Она заверила соперницу в споре, что у многие женщины пережили совсем другой опыт.

«Я не омолодилась, но я лучше стала выглядеть. Во время беременности я выгляжу очень классно, — констатировала Лобода. — Если я сравниваю свои фотографии «до» и «после», я понимаю, что с каждой беременностью я все лучше».

Ранее в интервью Собчак Лобода впервые призналась в своих отношениях с солистом немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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