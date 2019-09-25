СК задержал генерал-майора МВД по делу о мошенничестве

Москва, 25 сентября. Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Александра Мельникова. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В суде уточнили, что СК также подал ходатайство о заключении Мельникова под стражу до 24 ноября. Генерал-майора подозревают в покушении на мошенничество. Ходатайство рассмотрят в ближайшее время.

Как стало известно РЕН ТВ, Мельников с подельниками вероятно вымогал 100 миллионов рублей у некоего коммерсанта, который проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Предполагается, генерал-майор МВД обещал избавить бизнесмена от уголовной ответственности за взятку. По данным телеканала, предприниматель обратился в правоохранительные органы 20 августа 2019 года.

Отметим, что в ведении Мельникова находятся вопросы обеспечения деятельности комиссии правительства по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД РФ по профилактике правонарушений. Кроме того, генерал-майор курирует деятельность изоляторов временного содержания, спецприемников и подразделений охранно-конвойной службы, сообщает «Вечерняя Москва». У Мельникова есть несколько наград, в том числе «За боевое содружество» и «За безупречную службу», передает телеканал «360».

Ранее по делу о крупном мошенничестве задержали бывшего главу департамента охраны культурного наследия министерства культуры России Владимира Цветнова. Ему грозит до десяти лет колонии.