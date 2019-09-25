Карпин откажется от предложения возглавить «Спартак»

Москва, 25 сентября. По информации Федерального агентства новостей, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин откажется от предложения возглавить московский «Спартак», если оно поступит.

По словам источника, у 50-летнего специалиста есть принципиальная договоренность с руководством ростовчан о продолжении сотрудничества, как минимум до конца текущего сезона. Кроме того, отмечается, что отношение самого тренера к возможности вернуться в «Спартак» довольно скептичное - по этой же причине специалист отказался от переговоров год назад, незадолго до назначения на пост главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Карпин выступал за «Спартак» как футболист с 1990 по 1994 года, после чего уехал в чемпионат Испании. По окончании карьеры он стал генеральным директором красно-белых, этот пост он занимал с 2008 года по 2012 год. Вместе с тем он был главным тренером команды с 2009 по 2014 годы с перерывом в 2012, когда команду непродолжительное время возглавлял Унаи Эмери.

Олег Кононов возглавляет «Спартак» с осени прошлого года, когда он покинул тульский «Арсенал» и перешел на работу в московский клуб после увольнения оттуда Массимо Карреры.

В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 5-е место. В текущем сезоне красно-белые занимают 9-ю строчку, в активе команды 14 набранных очков после 10 туров.